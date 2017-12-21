Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin Kudüs kararına ilişkin, “Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM’nin Kudüs kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz.