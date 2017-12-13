Taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? |Taşeron işçilere güvenlik soruşturması var mı?

SGK Uzmanı Erhan Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta taşeron işçilere verilen kadro müjdesiyle ilgili hükümetin mesaisinin sürdüğünü söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun açıklamalarıyla ayrıntıları ortaya çıkan düzenlemeye son şeklinin verilmesi için cuma günü Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla toplantı yapıldığını belirten Erhan Nacar, düzenlemenin ayrıntılarının ele alındığı toplantıda, sendikaların görüş ve önerilerinin de masaya yatırıldığını kaydetti. Nacar, düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesinin planlandığını, ilgili bakanların Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bu hafta tekrar bir araya gelmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

SGK Uzmanı Erhan Nacar, kadroya kavuşacak işçilerin mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin haklarının bulunmayacağını söyledi. Nacar, “Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ikramiye sayesinde iki aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak” dedi. Bunun yanı sıra emekli olup da kamuda hala çalışmaya devam eden taşeron işçiler kadro imkanından faydalanamayacak.

“Taşeronda kadroya geçiş uzayabilir”

SGK Uzmanı Erhan Nacar, “Eğer yasa bu ay çıkarsa nisana kadar kadroya geçiş tamamlanacak. Ancak mevcut durumda güvenlik soruşturmaları 4-5 ayda tamamlanıyor. 850 bin taşeron eklenince soruşturmanın uzaması muhtemel” diye konuştu. Ayrıca, ikincil düzenlemelerin hazırlanması ve yayınlanmasının da zaman alabileceğini belirten Nacar, belediyelerdeki taşeronların kadroya geçişinin nasıl olacağını açıkladı.

Belediyelerde görevli 400 bin taşeron işçinin kadroya geçeceği açıklansa da temizlik görevlilerinden güvenlik görevlilerine kadar çoğu taşeron işçinin kadroya kendilerinin alınıp alınmayacağını, sürecin nasıl olacağını merak ettiğini belirten Nacar, “Devletteki taşeron işçilere kadro müjdesi geçen hafta geldi. Buna rağmen belediyedekiler başta olmak üzere, birçok kurumda çalışan taşeronun kafası karışık. Ama açıklama net” ifadelerini kullandı. Telaşa gerek olmadığını, kadroların verileceğini ifade eden Nacar, “Türkiye genelinde belediyelerde 100 bin kadrolu işçi var. Şimdi buna 400 bin daha eklenecek. Yani 4 katı kadar yeni işçi alınacak. Taşeron işçilerin yasa çıktıktan sonra 3 ay içinde kadroya geçeceği bildirilmişti. Yalnız bu süre biraz daha uzayabilir” dedi.

Behçet Aksoy

