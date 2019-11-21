Taşkent'te çiftçilere fidan dağıtıldı
KONYA (AA) – Taşkent ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz ceviz fidanı dağıtıldı.
Taşkent Kaymakamı Uğur Karakaya yaptığı açıklamada, yüksek rakım ve bölge şartlarına uygun cinste ceviz fidanlarının üreticilere dağıtıldığını söyledi.
Projenin toprak erozyonunu önlemek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Başkan Karakaya, "Projeye destekçi olmaya hak kazanan 54 çiftçiye toplam 4 bin 375 adet Fernor ve Fernette çeşitlerinden oluşan sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.
Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baki Çetin de, "Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürütücülüğünü yaptığı proje ile toprağı koruyarak doğru tarım teknikleri ve doğru çeşitler ile geleceğe yatırım yapan çiftçimizin toprağına döktüğü alın terinin meyveye dönüşmesinin sağlanması ile Torosların kalkınması hedeflenmiştir." diye konuştu.
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