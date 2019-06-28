Tatile gitmeyen öğretmenler okulu boyadı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Özcan Yıldırım İlkokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler, tatil öncesi boyayıp sıralarını tamir ettikleri okullarını, yeni eğitim yılına hazırladı.
Yaz tatilini ilçede geçiren bir grup öğretmen ve okulun idarecileri, sınıfları boyadı. Sıraları tamir eden öğretmenler, okuldaki bazı tadilat işlerini yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğretmen ve yöneticilerin, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık yapmak amacıyla, önce okulun eksiklerini tespit ettiklerini, daha sonra da bu eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Okul aile birliği tarafından boya ve malzemelerin temin edilmesinin ardından kolları sıvayan yönetici ve öğretmenlerin, okulun boya badana işlerini yaptığını belirten Ekinci, "Öğretmenlerimiz okulun giriş kapısını ve çevre duvarı üzerindeki korkuluk demirlerini rengarenk boyayarak güzel bir görüntü ortaya çıkardı. Ayrıca sınıflardaki eskimiş sıraları tamir edip, zımparalayıp çeşit çeşit renklere boyadılar. Çocuklarımız için yapılan bu çalışmalar okula farklı bir renk ve ahenk kazandırdı. Bütün öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
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