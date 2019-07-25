Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar
SİVAS(AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde gurbetçiler, tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyor.
Ailesiyle birlikte Ulaş'a gelen İbrahim Berke Yenigün, AA muhabirine, "Ailemizle akrabalarımızı ziyarete geldik. İlçe merkezinde bulunan Ulaş Gölü çok hoşumuza gitti, burada her gün kuzenlerimle oltayla balık tutuyoruz. Tatilimizde hem dinleniyor hem de eğleniyoruz." dedi.
Ulaş'ta yaşayanların bu gölün kıymetini bilmesi gerektiğini aktaran Yenigün, "Burada temiz hava, sessizlik ve yaban kuşları var. Biz bu imkanlara sahip değiliz. İnşallah seneye tekrar ailemle birlikte Ulaş'a gelerek yılın yorgunluğu burada atacağım." ifadelerini kullandı.
BENZER HABERLER
-
“Bir yapraktan binlerce bitki elde edebiliyoruz”
-
Başkentte asayiş uygulaması
-
Beyşehir'de silah operasyonu
-
Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar
-
Sivasspor'da Mustapha Yatabare sağlık kontrolünden geçti
-
CHP Konya Milletvekili Şener Hadim’de
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]