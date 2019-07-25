Tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyorlar

SİVAS(AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde gurbetçiler, tatillerini Ulaş gölünde balık tutarak geçiriyor.

Ailesiyle birlikte Ulaş'a gelen İbrahim Berke Yenigün, AA muhabirine, "Ailemizle akrabalarımızı ziyarete geldik. İlçe merkezinde bulunan Ulaş Gölü çok hoşumuza gitti, burada her gün kuzenlerimle oltayla balık tutuyoruz. Tatilimizde hem dinleniyor hem de eğleniyoruz." dedi.

Ulaş'ta yaşayanların bu gölün kıymetini bilmesi gerektiğini aktaran Yenigün, "Burada temiz hava, sessizlik ve yaban kuşları var. Biz bu imkanlara sahip değiliz. İnşallah seneye tekrar ailemle birlikte Ulaş'a gelerek yılın yorgunluğu burada atacağım." ifadelerini kullandı.