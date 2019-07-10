Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kırşehir'e giden Rıza Adıgüzel idaresindeki 06 DA 2113 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Çadırlı Hacıyusuf köyü kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Adıgüzel ile otomobilde bulunan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel yaralandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıgüzel ailesinin, vefat eden yakınlarının ailesine taziye için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.
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