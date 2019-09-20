TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı
KIRŞEHİR (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski TRT Haber Dairesi Başkanı, gazeteci Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör'ün (77), Kırşehir'deki cenaze törenine katıldı.
Güngör'ün cenazesi, Mucur ilçe merkezindeki Çarşı Camisine getirildi. Burada Güngör'ün ailesi taziyeleri kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cenaze törenine katılarak Nasuhi Güngör ve ailesine taziyelerini iletti.
Doğan Güngör'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, ailesi ve yakınları katıldı.
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TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı
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