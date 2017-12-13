TBMM’de “haddini aşma” tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda 20218 bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan kürsüde konuşma yaptı. Daha sonra TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Meclis’te dört partinin katılımıyla Kudüs hakkında belge hazırlandığını hatırlattı. Bahçekapılı, bugün bütün İslam ülkelerinin İstanbul’da toplandığını söyleyerek, Kudüs’ün başkentinin Doğu Kudüs olduğunu tanıdıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, iç tüzük 64. maddenin oturumu yöneten başkanın görüş bildiremeyeceğini belirtti. Bahçekapılı, iç tüzüğü iyi okumaya davet ederek, Özel’i yerine oturmasını istedi.

Özel, bir öğretmenin yapacakları ile Başkanvekili’nin görevlerinin farklı olduğunu belirterek, “Haddini aşma” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Bahçekapılı, Özel’e dönerek “Haddini aşma” ifadelerini kullandı. Bahçekapılı, oturuma ara verdi. Ara vermesinden sonra milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Ahmet Umur Öztürk