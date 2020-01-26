TCDD'nin deprem bölgesi için hazırladığı yardım treni yola çıkarıldı
ANKARA (AA) – TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım treni gönderildi.
TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iki ilde meydana gelen ve Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketinin ardından, Genel Müdürlüğün harekete geçtiği bildirildi.
Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla, Elazığ Gar binasının ve burada bekleyen yolcu vagonlarının ısıtılarak kullanıma açıldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin kişinin faydalandığı bu hizmetin arttırılması amacıyla TCDD'nin bağlı ortaklığı TÜVASAŞ'da imalatı tamamlanan ve sevke hazır halde bulunan personel servis vagonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ Garı'na gönderilmek üzere yola çıktı." denildi.
Bugün Adapazarı'ndan hareket eden trene Afyonkarahisar'dan da vagon ilave edileceği ve gece Elazığ Garı'na ulaşacağı vurgulanan açıklamada, trenin AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından, vatandaşların kullanımına sunulacağı aktarıldı.
Açıklamada, Elazığ Uluova istasyonundaki 2 adet lojmanın da valiliğin talebiyle 2 ailenin kullanımına sunuldu ifade edildi.
Bunların yanında, her biri 24 metrekare ve izolasyonlu toplam 5 adet soğuk iklim çadırının da depremzedelerin kullanımına sunulacağı anlatılan açıklamada, "Türk demiryolu ailesi olarak, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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