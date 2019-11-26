Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu

KARAMAN (AA) – MURAT ÖZÜNAL – Konya'daki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) gördüğü terapi ve tedavinin yanı sıra şiir yazarak madde bağımlığından kurtulmayı başaran 30 yaşındaki Yusuf Zorlu, artık geleceğe umutla bakıyor.

Karaman'da dünyaya gelen Zorlu, küçük yaşta babasını kaybetmesinin ardından çalışmaya başladığı sanayide, 15 yaşındayken alkol kullanmaya başladı. Daha sonra bir arkadaşının "Bir kere kullanmakla bir şey olmaz." dediği uyuşturucu maddeyi deneyen Zorlu, gün geçtikçe bağımlı hale geldi.

AMATEM'deki ilk tedavisinin sonunda sağlığına kavuşamayan Zorlu, ikinci kez yattığı merkezde alkol ve uyuşturucudan kurtulmak için gördüğü tedavinin yanı sıra, bazı dini vecibeleri yerine getirdi, terapi içinse şiir ve makale yazdı.

Alkol ve uyuşturucudan şiir ve yazılar yazarak hızlı bir şekilde kurtulmayı başaran Zorlu'nun, hem çevresine hem de ailesine karşı davranışlarında değişiklikler başladı.

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında babasını kaybettiğinden küçük yaşlardan itibaren hayatın zorluklarıyla mücadele etmeye çalıştığını söyledi.

Yusuf Zorlu, "Psikolojik sıkıntılarım dolayısıyla ve arkadaş çevremin baskısıyla uyuşturucu madde kullanmaya başladım. Uyuşturucu madde kullandığımdan denetim altına alındım. Daha sonra 'Uyuşturucu madde kullanımını nasıl bırakırım?' diye düşündüm." dedi.

Ailesinin desteği ile ilk önce AMATEM'de tedavi görmeye karar verdiğini dile getiren Zorlu, "AMATEM'e yattıktan sonra mücadele ettim. 3 hafta boyunca tedavi oldum ama uyuşturucuyu bırakamadım. Daha sonra hem kendime hem aileme ve çevreme zarar verdiğimi hissettim. Kendi isteğim ile tekrar AMATEM'e yattım. İkinci yatışımda 3 haftalık bir tedavinin ardından uyuşturucuyu ve alkolü tamamen bıraktım." ifadelerini kullandı.

– Kendini şiire verdi

Zorlu, merkezde tedavi gördüğü sırada kendini şiire verdiğini belirterek, "Daha önce de şiir ve makale şeklinde yazılar yazıyordum. Merkezde 'Kendimi alkolden ve uyuşturucudan nasıl kurtarırım?' diye düşündüm. Namaz kılmaya, namazdan sonra da şiir yazmaya başladım. Merkezde günlük 4-5 sayfa şiir yazıyordum." diye konuştu.

Şiir yazmayı çok sevdiğini, birçok konuda şiir yazdığını söyleyen Zorlu, "Şiirlerimde vatan aşkı, sevgi, aşk ve çeşitli konuları işledim. Maddi durumum elverişli olmadığı için baskısını yapamıyorum. Bir hayırsever bana destek olursa kitabımın baskısını yapabileceğim." dedi.

Zorlu, madde bağımlılarına en kısa zamanda bu alışkanlıklarından kurtulmalarını önerdi.