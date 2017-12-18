Tek eliyle iğneyle kuyu kazıyor

Mersinli Zeynep Şimşek, kendi deyimiyle ‘iğneyle kuyu kazarak’ tek eliyle yaptığı iğne oyası ile geçimini sağlıyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Zeynep Şimşek, tek eliyle yaptığı iğne oyalarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Çok zor bir uğraş olan ve dikiş iğnesi ile yapılan iğne oyasını, tek kolu olmadığı için tek eliyle ilmik ilmik işleyen Zeynep Şimşek, ustalığıyla muhteşem ürünler ortaya çıkarıyor.