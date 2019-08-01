Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin amcası tutuklandı.
İddiaya göre, Şeref Şahin yeğenine ait Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesindeki Tekel bayisinde bulunduğu sırada, müşteri olarak gelen Sabit Yüksek ile şakalaştı.
Kasanın yanında bulunan ruhsatsız tabancayı alan Şahin, Yüksek'e doğrulttuğu sırada tabanca ateş aldı.
Ağır yaralanan Yüksek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından, Yüksek'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Olaya ilgili gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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