Teknik direktör Aykut Kocaman'a, Konya'da coşkulu karşılama
KONYA (AA) – Atiker Konyaspor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı.
Resmi sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Kocaman, Konya Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meşaleler yakan yüzlerce taraftar, Kocaman'a tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu.
Aykut Kocaman, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Kocaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden Atiker Konyaspor'da olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın kendisi için onur verici bir durum olduğunu aktaran Kocaman, şöyle konuştu:
"Konyaspor'u bıraktığımız bir yer vardı, tekrar o seviyeyi yakalamayı ondan sonra da üzerine biraz daha koyabilmeyi istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapabilme arzusu içerisindeyiz. Uzun zamandır futbolun dışındaydım. 6 ay kadar oldu. Şimdi tekrar oyuna yoğunlaşarak neler olacağını görmeyi arzuluyorum. Umarım her şey iyi olur. Çok sıkıntılı günler de güzel günler de yaşadık. Giderken tabii ki büyüyen ve gelişen bir takım vardı. Konyaspor'dan gidişimiz hiçbir zaman aklımızdan çıkan bir durum değildi. Bugün yine aynı şekilde sevinçle karşılanıyoruz. Bu bizim için bir onurdur. Tabii ki ne olacağını bilmiyoruz, önümüzdeki günleri Allah bilir. Giderken de dönerken de bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onurdur. İnşallah aynı duyguları tekrar yaşatırım."
Kocaman, daha sonra kentte konaklayacağı otele geçti.
Aykut Kocaman, yarın gerçekleştirilecek törende, resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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