Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesinde tekstil atölyesine dönüştürülen belediyeye ait düğün salonu ve kapalı garaj, işsizlerin ekmek kapısı haline geldi.

Toroslar'da kurulu 2 bin nüfuslu beldede halk tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak tarım alanlarının azlığı ve coğrafi şartların zorluğundan birçok kişi, başta İstanbul olmak üzere bazı büyük şehirlere göç ediyor.

İstanbul'a göç edenlerin çoğu da tekstil atölyelerinde çalışıyor. Tekstilci iki genç girişimci de belediyenin daveti üzerine beldeye geldi. Girişimciler, belediyeye ait binada yer alan düğün salonu ve kapalı garajın atölyeye dönüştürülmesinin ardından 55 kişinin burada çalışmasına olanak sağladı.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların belediyeden beklentisinin iş olduğunu söyledi.

İmkanlarının kısıtlı olması nedeniyle herkese iş veremediklerini belirten Doğan, "Son yıllarda ilçelere kurulan tekstil atölyelerini inceledik. Tekstil, belde halkımızın yabancı olduğu bir konu değil. İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan hemşehrilerimiz var. Bunlarla konuştuk. İki genç arkadaşımız teklifimizi kabul etti." dedi.

Açtıkları kursu tamamlayan vatandaşların atölyede çalışmaya başladığını anlatan Doğan, "Atölyede şimdi 55 kişi çalışıyor. Yakında bu rakam 100 olacak. 2 bin nüfuslu bir belde için bu çok iyi bir rakam. İnşallah beldemizde işsizlik diye bir sorun olmayacak." diye konuştu.

Doğan, girişimcilere teşekkür ederek, "Burada ev hanımlarımız, gençlerimiz çalışıyor. Üretiyor ve kazanıyorlar. Düğün her yerde yapılır, aracımız her yerde durabilir fakat her yerde atölye açılmaz. Çalışan insanların mutluluğu bizim için en önemli olgu." ifadelerini kullandı.

Girişimci Murat Boyalı da Göktepeli olduğunu ve İstanbul'da tekstil işiyle uğraştığını, belediye başkanından teklif gelince hemen kabul ettiğini belirterek, "Usta arkadaşlarımız yeni gelenleri eğitiyor. Şu anda Konya'da bir firmaya iş yapıyoruz. İş için görüştüğümüz markalar var. Doğduğumuz beldeye borcumuzu böylece biraz da olsa ödemiş oluyoruz." dedi.

– "Ailemin yanındayım, çalışıyorum"

Atölyede çalışan Gül Zaloğlu ise çalışmaktan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Kendi paramı kazanmak hayalimdi. Şimdi çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Evime, beldeme bir katkım oluyor." diye konuştu.

Konya'da uzun süre iş aramasına rağmen bulamadığı için beldeye dönen Mustafa Karaağaç da "Büyük şehirde bulamadığım işi küçücük beldemde buldum. Ailemin yanındayım ve çalışıyorum. Bundan iyi ne olabilir ki?" dedi.