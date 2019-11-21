Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı
SİVAS (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonunca düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 53 ilden bin 780 kadın ve erkek sporcu ter döküyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl çok güzel etkinliklere imza attıklarını söyledi.
Tüm alanlarda harikulade çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Ayhan, temel maksatlarının gençlere ecdadın milli ruh ve şuurunu aşılamak olduğunu ifade etti.
Sivas'ın son dönemde birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ayhan, emeği geçenlere teşekkür etti.
– "Bütün hedefimiz al bayrağı göndere çektirmek"
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise 2019 yılının son müsabakasının yapıldığını söyledi.
"Türkiye Tekvando Federasyonu hedeflerine adım adım yaklaşıyor" diyen Şahin, geçmişten bugüne istikrarı devam ettiren çalışmalarını dünyanın en başarılı federasyonu olarak devam ettirdiklerini belirtti.
Şahin, 2019 yılında çok büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Yetinmiyoruz, en iyi olmaya gayret ediyoruz. Şunun altını da çiziyoruz, en iyi olmak planlı, programlı ve düzenli çalışmayı gerektirir." diye konuştu.
Kulüplere her zaman destek olmaya devam edeceklerini anlatan Şahin, "Maddi manevi bütün arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bütün hedefimiz al bayrağı göndere çektirmek, ana amacımız budur, İstiklal Marşı'nı çaldırmaktır. Bu gereklidir, büyük devletler kurmuş ülkenin çocuklarıyız. Bu alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Onun için hepimiz gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ilk gün müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Şampiyona 24 Kasım Pazar günü sona erecek.
-
Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı
-
“Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri” fuarı başladı
-
Sivas'tan kısa kısa
-
HUDER Eskişehir Şubesinden, TBB'ye “olağanüstü genel kurul” çağrısına tepki
-
Abdullah Avcı: “İlk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz”
-
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.