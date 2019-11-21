Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVAS (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonunca düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.



Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 53 ilden bin 780 kadın ve erkek sporcu ter döküyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl çok güzel etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Tüm alanlarda harikulade çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Ayhan, temel maksatlarının gençlere ecdadın milli ruh ve şuurunu aşılamak olduğunu ifade etti.

Sivas'ın son dönemde birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ayhan, emeği geçenlere teşekkür etti.

– "Bütün hedefimiz al bayrağı göndere çektirmek"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise 2019 yılının son müsabakasının yapıldığını söyledi.

"Türkiye Tekvando Federasyonu hedeflerine adım adım yaklaşıyor" diyen Şahin, geçmişten bugüne istikrarı devam ettiren çalışmalarını dünyanın en başarılı federasyonu olarak devam ettirdiklerini belirtti.

Şahin, 2019 yılında çok büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Yetinmiyoruz, en iyi olmaya gayret ediyoruz. Şunun altını da çiziyoruz, en iyi olmak planlı, programlı ve düzenli çalışmayı gerektirir." diye konuştu.

Kulüplere her zaman destek olmaya devam edeceklerini anlatan Şahin, "Maddi manevi bütün arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bütün hedefimiz al bayrağı göndere çektirmek, ana amacımız budur, İstiklal Marşı'nı çaldırmaktır. Bu gereklidir, büyük devletler kurmuş ülkenin çocuklarıyız. Bu alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Onun için hepimiz gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilk gün müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona 24 Kasım Pazar günü sona erecek.