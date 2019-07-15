Tekvandoda hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedeflediklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası için Sivas'ta bulunan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandonun 2020'ye doğru büyük bir hızla ilerlediğini belirtti.

İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda kadınlarda 62 kiloda İrem Yaman'ın ve 73 kiloda Nafia Kuş'un altın madalya kazandığını anımsatan Şahin, bu sporcuların Türkiye'nin göğsünü kabarttığını dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'nda da hedeflenen sıklette madalyalara ulaştıklarını anlatan Şahin, "Dünya Şampiyonası'nda 150 ülkeden sporcular yarıştı. Umutlarımız arttı, dolu dizgin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidiyoruz. 2020'de Tokyo'da al bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz." dedi.

Hazırlıkların çok güzel geçtiğini ifade eden Şahin, desteklerini gördükleri başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

– "Adım adım Tokyo Olimpiyatları'na gidiyoruz"

Başkanlık görevini 2003 yılından beri sürdürdüğünü, tekvandoda son dönemdeki başarıların dikkati çektiğini belirten Metin Şahin, şunları kaydetti:

"Çok çalışarak başarıları taçlandırarak devam ediyoruz. Bugün federasyonumuz dünyadaki en iyi ve güçlü federasyonlar arasında yer almaktadır. 2017'de Kore'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 182 ülke mücadele etti. Tekvando Milli Takımı'mız orada dünya ikincisi oldu. Japonya, Kore, ABD, İspanya, Almanya, Hollanda, Tayland, Çin ve sayamayacağımız o kadar güçlü ülkelerin arasında dünya ikinciliğini aldık. Arkasından başarıları devam ettirerek, 2019 Dünya Şampiyonası'nda da ilk beş içerisinde yer aldık. Adım adım Tokyo Olimpiyatları'na gidiyoruz. Bu başarının temelinde, Türkiye Tekvando Federasyonunun bilimsel verilere dayalı teknik organizasyonlarının yapılması, yönetimin, kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin birlik ve beraberlik içerisinde adaletli sporcu seçimleri yatmaktadır."

– "Hedefimiz kotayı artırmak"

Federasyon başkanı Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi gururlandırmayı sürdürmek istediklerini aktardı.

Olimpiyatlardaki hedeflerinin altın madalya olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020'ye şu anda 4 sporcumuz kotanın içerisinde gözüküyor, daha da artırmaya, düşürmemeye çalışacağız. Tokyo'ya 4-5 sporcuyla gidebilirsek bu sporcularımızın hepsi altın madalya adayıdır. Olimpiyatlar çok büyük bir havuzdur, oralarda bir altın madalya, gümüş madalya çok önemlidir. Biz diliyoruz ki bütün sporcularımız altın madalya alsın ama olası bir şeyde diğer madalyaya girmesi bizim için gurur vesilesidir. Buna da yürekten inanıyoruz."