Terma City'den sağlık dolu yılbaşı planı
İSTANBUL (AA) – "Bir yıla nasıl girerseniz öyle devam eder" parolasından yola çıkan Terma City, sağlık dolu bir yılbaşı planı hazırladı.
Terma City açıklamasına göre, Avrupa'nın en lüks spa merkezine sahip olan "Yalova'nın incisi" Terma City'de 2020'ye termal sağlıkla girilebilecek.
Yalova Terma City'deki keyifli yılbaşı programının teması "Sağlıklı Yıllar" olacak. Misafirler için hazırlanan yılbaşı spa paketlerinde 2019'a sağlık fışkıran termal sularda veda edilirken, 2020'ye sağlık dolu "merhaba" denilmesi sağlanacak.
6 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasiteli yatırımda; açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da bulunuyor. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, kadın-erkek ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, 11 tane terapi odası, 2 kadın terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, 3 tane VIP terapi salonu ve vitamin bar yer alıyor. Proje, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı.
Cem Özer'in sunuculuğunu yapacağı Terma City'nin yılbaşı programı öncesi yılbaşı panayırı, çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri gerçekleştirilecek. Gala yemeğinin ardından 2020'ye Nicole Rona'nın şarkılarıyla "merhaba" denilecek.
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Terma City'den sağlık dolu yılbaşı planı
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