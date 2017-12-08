‘Terör örgütü yandaşları ülkemizi sınır dışından karıştırmaya çalışıyorlar’
Ünlü Koreograf ve Yazar Erez Eğilmez, siyasi gündeme dair değerlendirmede bulundu. Eğilmez, “Türkiye’de başarılı olamayan terör örgütü yandaşları şimdide bulundukları mevkileri kullanarak ülkemizi sınır dışından karıştırmaya çalışıyorlar” dedi. Eğilmez, geçtiğimiz günlerde yaşanan, NATO tatbikatı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman kuvvetleri olarak gösterilmesi skandalını da kınadığını söyledi.
Erez Eğilmez yaptığı açıklamada; Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ak Parti’nin son 15 senede büyük atılımlar yaptığını ve bunlar yapılırken bir taraftan da hain terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyledi. “Türkiye’de başarılı olamayan terör örgütü yandaşları şimdide bulundukları mevkileri kullanarak ülkemizi sınır dışından karıştırmaya çalışıyorlar” diyen Eğilmez, “Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetinin birkaç yüzyıla değil; binlerce yüzyıla dayanan ve 7 cihana hükmeden şanlı Osmanlı İmparatorluğundan geliyor” şeklinde konuştu.
“Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için iyi bir cevherdir”
Eğilmez şöyle devam etti: “Ak Parti öncesi dönemi çok iyi bilen bir insanım. Yokluklar içinde olan bir Türkiye’den, savunma sanayisinden ulaşıma, köprülerden üniversitelerimize kadar sürekli büyüyen, cesaretle atılımlarına devam eden bir ülkeye dönüştük. Bu yüzden Ak Parti vizyonunu seviyorum. Sürekli yurtdışı seyahatlerine giden bir kişiyim. Son 10 yıldır Türk vatandaşı olarak daha fazla itibar gördüğümüz yadsınamaz bir gerçektir. Terör olaylarının son yıllarda bu kadar artmasının sebebi; Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dik duruşla birlikte ülke çıkarlarımızı her şeyin üzerinde gözetmesidir. Ayrıca ülkede diktatörlük olduğuna inanan vatandaşlarımız; kendilerini çok medeni ilân eden Amerika Birleşik Devletlerine gitsinler Trump hakkında veya Almanya’ya gidip Merkel hakkında olumsuz bir söz söylediklerinde anında tutuklanacaklarını bilsinler. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için iyi bir cevherdir. Kıymeti bilinmelidir.”
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‘Terör örgütü yandaşları ülkemizi sınır dışından karıştırmaya çalışıyorlar’
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