Terörden kurtulan belediyeler yatırıma doymuyor

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, bir yandan HDP döneminde belediyelerde yapılan iş ve işlemleri araştırdı, bir yandan da kayyum atamasından sonraki belediye hizmetleri ile ilgili tespitler yaptı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütüyle doğrudan ilişkili hâle geldiği, lojistik, finans, araç gereç desteği sağladığı tespit edilen 101 belediye görevden alındı. Bu belediyelerin 93’ünün PKK, 8’inin ise FETÖ iltisaklı olduğu belirtildi. Belediyelere yapılan kayyum atamalarından sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile görevlendirilen mülkiye müfettişleri bir yandan HDP döneminde belediyelerde yapılan iş ve işlemleri araştırdı, bir yandan da kayyum atamasından sonraki belediye hizmetleri ile ilgili tespitler yaptı.

Bakanlık yetkilileri, mülkiye müfettişlerinin yaptığı çalışma ile ilgili olarak, şöyle konuştu: “Bir anlamda kayyum olarak atanan arkadaşların performansı da ölçülüyor. Alt yapı hizmetlerinden, sosyal hizmetlere kadar yapılan çalışmalara bakıldı. Ardından da bakanlık olarak bu raporlara dayanılarak, kayyum belediyelerine ziyaretler başlattık. Bakanlığın yaptığı ziyaretlerde, müfettiş raporlarına dayanarak, belediyelerdeki eksiklikler, ihtiyaçlar, vatandaşların beklentilerinin yerine getirilip getirilmediği, memnuniyetlerine bakılıyor. Kayyum belediyelerindeki arkadaşlar sonuçta bürokratlar. Morale de ihtiyaçları oluyor. Hizmet konusunda başarılı olabilirler ama vatandaşla iletişimleri zayıf olabiliyor. Biraz da bu iletişimi kurmaları için onlara yardımcı oluyoruz.”

BORÇLAR DA ÖDENİYOR

Kayyum atamasından sonra, belediyelerde yapılan incelemelerde bu belediyelerin toplam 650 milyon lirayı aşan borçları ödenirken, alt yapı hizmetlerinden, içme suyu projelerine, sosyal donatılardan, yol asfaltlama çalışmalarına kadar bugüne kadar 2.3 milyar lirayı aşan yatırım yapıldı. Bakanlık yetkilileri, yapılan hizmetlere ilişkin, Hakkari belediyesinde evlere günde 1,5 saat su verilirken, bu sürenin günlük 10 saate çıkarıldığı, Yüksekova Belediyesinde hiç kanalizasyon hattı yokken 300 km’lik bir hattın inşasına başlandığı ve hattın yüzde 50’sinin tamamlandığı örneğini verdi. HDP’den kayyuma devredilen 93 belediyede bugüne kadar 6 bin 782 km sıcak asfalt, 5 bin 849 km sathi kaplama, 16 bin 500 km stabilize yol çalışması, 22 bin km parke-beton yol yapıldığı belirtildi. Ayrıca, bin 707 km içme suyu şebekesi, 30 bin 23 km’lik atık su arıtma, 205 km yağmur suyu isale hattı, 754 çocuk oyun parkı ve 367 gençlik-kültür-spor merkezi yapıldı. Kişi başı düşen yeşil alan miktarı metrekare bazında yüzde 500 artırıldı, kadınlar için 92 adet merkez açıldı ve bu merkezlerden 150 bin kişi yararlandı.

Türkiye Gazetesi -Yücel Kayaoğlu