Teröristler sahte kimlikle ev kiralamış
ESKİŞEHİR (AA) – Adana'da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, evi sahte kimlikle kiraladıkları belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Adana'da 25 Eylül'de bombalı terör saldırısı gerçekleştiren Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen'in (28), Eskişehir'de 28 Eylül Cumartesi günü sahte kimlikle Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokağı'ndaki söz konusu evi kiraladığı tespit edildi.
Polisin takibi sonucu belirlenen hücre evinde çatışma sonrası yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bursa ve Adana'nın yanı sıra birçok kentte bazı terör eylemine katıldıkları anlaşılan iki teröristin ölü ele geçirildikleri evde, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
– Olay
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen olduğunu belirlemişti.
Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.
Eskişehir'de hücre evi olarak kullandıkları daireye polis ekiplerince dün akşam düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, söz konusu iki terörist ölü ele geçirilmişti.
-
Altındağ'da dönüşüm başlıyor
-
Ankara'da “Emzirme Danışma Timi” standı açıldı
-
“Gençtik, deli doluyduk”
-
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
-
Teröristler sahte kimlikle ev kiralamış
-
Kalp rahatsızlığına rağmen spordan vazgeçmedi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.