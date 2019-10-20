“Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor”

ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çıkmasının yakından takip edildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."