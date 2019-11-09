Teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi onarılıyor
ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin temizlenerek yeniden elden geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye devam ettiği belirtildi.
Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi'nin de temizliğinin yapıldığı ve daha önceden kırılmış olan camların değiştirilip yenilendiği kaydedildi.
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