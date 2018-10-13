“Teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız”
KAYSERİ (AA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen sene yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.
Türkiye'nin faaliyete geçen ilk enerji kooperatifince kurulan 15 megavat kapasiteli Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi 5 Megavat Güneş Enerjisi Üretim Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Toplu Açılış Töreni kapsamında yapıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, canlı bağlantıyla gerçekleştirilen açılışın ardından bir konuşma yaparak, Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin farklı bir anlamı olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:
"15 megavat olarak yola çıktınız umuyorum bu 15 megavatı tamamlamaya vesile olursunuz. 15 megavatın da 7,5 milyon kilovat saat enerji ile buradaki bütün firmalarımıza ve artan yatırımlarla Kayseri'ye katkısı büyük olacaktır. Kayseri'nin bizim için Türkiye'deki yeri tartışılmaz. Son senelerde yaklaşık yüzde 30 seviyesinde Kayseri'nin ihracatı. Ben bunu Kayseri'ye yakıştıramadım. Bu oran yüzde 30 iç piyasa yüzde 70 ihracat olmalı. Biz sizi destekleyeceğiz, siz de ihracata daha fazla ağırlık vereceksiniz. Biz sizin ihracatınızın önünü açmak için elimizden gelen ne varsa bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Geçen sene de baktım yaklaşık 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız. Enerji Piyasası Kurulu'nun bazı kararları belki yenilenebilir enerji kooperatifini pek desteklemiyor gibi gözüküyor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da yerli ve milli enerji vizyonu ile bunları gündeme getireceğiz. Üzerinde çalışacağız."
Pekcan, konuşmasının ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Türkiye'de faaliyete geçen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliğine sahip tesisle 23 bin 404 ağacın kurtarılması, bin 650 aracın kirliliğinin önüne geçilmesi ve 8,2 ton karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.
-
Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu
-
Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
-
Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı
-
Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.