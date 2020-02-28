TGF Genel Sekreteri Ekici: “Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız”
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Ekici, menfur saldırıyla Türkiye'yi yasa boğanları şiddetle kınadıklarını belirtti.
Kahraman Mehmetçiklerin kanının yerde bırakılmayacağına yürekten inandığını vurgulayan Ekici, alınacak her türlü kararın arkasında olduklarını bildirdi.
Şehadete eren askerlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün düşmandan dost olmayacağını bir kez daha acı bir tecrübeyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye üzerinde hain planlarını tek tek uygulamaya sokan ve yıllarca oyalama taktiğini kullanan küresel güçler gerçek hain yüzlerini ortaya koymuşlardır. Bu yaşananlar karşısında üyesi olduğumuz NATO, kendini müttefikimiz olarak addeden ABD ve son zamanlarda birçok ticari bağlantı kurduğumuz Rusya, hiçbir olumlu ve etkin açıklama yapmayarak adeta Türkiye'yi kaderine terk etmiş görüntü sergiliyor. Buradan bir kez daha çıkaracağımız sonuç Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı her adımda Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız. Alınacak karar ve atılacak adımların kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini belirtiriz."
-
Konya'da iş merkezi yangını
-
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı Kayseri'ye getirildi
-
14. Ankara Kitap Fuarı açıldı
-
TGF Genel Sekreteri Ekici: “Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız”
-
15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı
-
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.