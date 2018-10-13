ANKARA (AA) – Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, "THK'nin bir tek çöpünü dahi haramilere, hırsızlara bırakmadık, bırakmayız, bırakmayacaksınız." ifadesini kullandı.

THK'nin 45. Olağan Büyük Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de başladı.

Atılgan, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı genel kurulun açılışında, dünyada çok az kurumun insan ömründen daha uzun süre yaşayabildiğini belirterek, "Devletleri hesaba katmazsak bu sayı, iki elin parmaklarını geçmez. İşte büyük Türk Hava Kurumu, ömrü insan ömrünü aşmış bu ender kurumlardan biridir." diye konuştu.

THK'nin kurulduğu 1925 yılından bu yana büyük işler yaptığını ifade eden Atılgan, ülkenin dört bir yanına yayılan havacılık tesisleri, üniversite, dünyanın dört bir yanında insanları sevdiklerine kavuşturan pilotlarının bu kapsamda yer aldığını söyledi.

Atılgan, dünya durdukça Türkiye'nin var olacağını, Türkiye var oldukça da THK'nin büyük işler yapmayı sürdüreceğini dile getirerek, THK'nin mücadele sahaları olduğunu bildirdi.

"Bizler burada, ceddimizden teslim aldığımız kutsal emaneti en güzel şekilde koruyup gözeterek çocuklarımıza emanet etmek için varız." diyen Atılgan, dayanışma oldukça umudun diri olacağını, umut oldukça da aşılmayacak hiçbir engelin olmayacağını ifade etti.

Atılgan, bugün egemen devlet olabilmenin yolunun, güçlü bir hava kuvvetinden, rekabetçi bir havacılık sektöründen geçtiğini vurgulayarak, "Bu nedenle havacılığımızın mihenk taşı konumundaki THK'nin varlığı hayatidir." dedi.

"Kurumda yolsuzluklar yapıldı. Yolsuzluğu yapanlar bugün genel başkan adayı olmak istiyor." ifadesini kullanan Atılgan şunları kaydetti:

"Zarara uğratılan Kurumda tasarruf tedbirleri kapsamında giderler ve personel sayısı azaldı, kurum daha verimli hale getirildi, kurumun borçları yapılandırıldı. THK'nin bir tek çöpünü dahi haramilere, hırsızlara bırakmadık, bırakmayız, bırakmayacaksınız."

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de 1925'te kurulan güzide kurumla dün olduğu gibi bugün de yarın da kol kola yola devam edeceklerini söyledi.

THK Genel Başkanlığına aday olduğunu iddia eden Erdal Tosun, delege kartı olmaması nedeniyle salona alınmadı.

Yapılan uygulamanın yasal olmadığını belirten Tosun, bu konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.

Genel Kurula gelen eski THK Başkanı Osman Yıldırım da kendisinin eski genel başkan olarak tüzük gereği delege olduğunu belirterek, Genel Kurul salonuna girmek istedi. Salonun güvenliğinden sorumlu yetkili emniyet mensubu, delege kartı olmaması nedeniyle Osman Yıldırım'ın salona alınamayacağını söyledi.

Bir süre Genel Kurul salonunun önünde bekleyen Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra otelden ayrıldı.