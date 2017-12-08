TİKA’dan Lübnan’da gençlerin eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Lübnan’da birçok alanda önemli projeyi hayata geçiren TİKA tarafından Lübnan’ın Sayda şehrinde bulunan Müslüman İzciler Birliği üyesi, Revvad İzci Derneği’ne donanım desteğinde bulunularak, Türkçe sınıfı ve bilgisayar laboratuvarı kuruldu. TİKA tarafından hayata geçirilen proje düzenlenen törenle hizmete açılırken, törene; Sayda Müftüsü Şeyh Salim Susan, TİKA Beyrut Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Sayda Şeriat Hakimi Şeyh Mohamad Abu Zeyd, emniyet görevlileri, askeri görevliler, şehrin önde gelenleri, izciler ve öğrenciler katıldı.

Törende derneklerinin faaliyetleri ile ilgili sunumu takiben dernek yönetimi adına bir konuşma yapan Hani Hariri, 40 kadar öğrencilerinin bulunduğu Türkçe sınıflarına ilginin büyük olduğunu ve talebi karşılamakta zorlandıklarını ifade ederek, modern bir şekilde donanımı gerçekleştirilen sınıf için TİKA’ya şükranlarını iletti. Derneklerinin izcilik faaliyetleri ve gençlere yönelik diğer sosyal faaliyetlerinin yanı sıra onların eğitimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere de önem verdiğini ifade eden Hariri, bu bağlamda hizmete giren bilgisayar sınıfı ve Türkçe sınıfının büyük önem taşıdığını kaydederek, TİKA’ya şükranlarını yineledi. Türkiye ve Lübnan arasındaki güçlü tarihsel ve kültürel bağlara vurgu yapan Hariri, derneklerinin Türkiye’deki izci dernekleri ve gençlik grupları ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu sözlerine ekleyerek her yıl olduğu gibi bu yıl da grup halinde Sarıkamış etkinliklerine katılacaklarını ifade etti.

Sayda Müftüsü Şeyh Salim Susan ise konuşmasında Türkiye ve Türk halkına olan muhabbetlerini ifade ederek, ilişkilerin daha da artması temennisinde bulundu ve bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalar için TİKA’ya teşekkürlerini dile getirdi.

Törende konuşan TİKA Beyrut Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt ise, TİKA ve faaliyetleri ile ilgili özet bilgiler sunduktan sonra, Revvad İzci Derneği ile gerçekleştirmiş oldukları işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin gençlere doğada tek başına hayatta kalabilme, kendi kendine yetebilme becerisi verebilmenin yanı sıra onları doğru insanlar olarak belirli bir disiplin içerisinde yaşamaya yönlendirmeyi hedefleyen faaliyetleri sebebiyle dernek yetkililerine teşekkürlerini iletti. Türkiye-Lübnan ilişkilerinde gençlerin yarınlarda çok önemli roller üstleneceğini kaydeden Küçükkurt, törende bulunan izci ve öğrencilere Türkiye’deki kardeşlerinin selamlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.