Times Meydanı, zeybek nağmeleri ile inledi
Manhattan British International School’da Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Serdar Eker, New York’un ünlü bol ışıklı Times Meydanında zeybek oynadı. Arkadaşları tarafından video kaydına alınan Eker’i izleyen Amerikalılardan büyük alkış aldı. Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan video büyük izleyici kitlesine ulaştı.
2008 yılında izlediği ‘Times meydanında horon’ videosundan etkilendiğini belirten Eker, “Çok imrenmiştim. Bunu nasıl yapacağımızı kurguladıktan sonra geçtiğimiz hafta 3 arkadaşımla harekete geçtik ve uyguladık” dedi.
Afyon Kocatepe Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2010 yılından bu yana New York’ta öğretmenlik yaptığını belirten Eker, “Geçen çalıştığım okulda Uluslararası haftası etkinliği sebebiyle okulda farklı kültürlerden öğrencilerime bir sunum yaptım. Sunum bittikten sonra da aklıma 2008 yılında izlediğim video geldi ve Times meydanına gelip bu videoyu çektim” ifadelerine yer verdi.
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