TİSK'in Barış Pınarı Harekatı duyarlılığı
ANTALYA (AA) – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ortak Paylaşım Forumu kapsamındaki gala yemeğinde verilecek Nükhet Duru ve Mustafa Keser konserlerini "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara saygı" gerekçesiyle iptal etti.
Konfederasyonun Ortak Paylaşım Forumu kapsamındaki gala yemeği Calista Otel'de yapıldı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, buradaki konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. Akkol, "Bugün güzel bir organizasyona imza attık ama aklımız, kalbimiz Mehmetçiğimizde. Şehitlerimiz var, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.
– Duru ve Keser'den "Bir başkadır benim memleketim" düeti
Gala yemeğinde konser verecek olan Nükhet Duru ve Mustafa Keser de sahneye çıkarak davetlilere seslendi.
"Eğlencenin kazası olur ama vatan kazaya kalmaz." diyen Mustafa Keser, büyük alkış aldı.
Keser ve Duru daha sonra orkestra olmadan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.
-
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
-
TİSK'in Barış Pınarı Harekatı duyarlılığı
-
Mehmetçik'e Dua Gecesi
-
“Türkiye'nin Enleri” ödülleri sahiplerini buldu
-
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı
-
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.