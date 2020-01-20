TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: “İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir”

KONYA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir." dedi.

Öztürk, KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekonomide 2019 Yılı Değerlendirmesi, 2020 Yılı Beklentileri ve Konya Ekonomisi" toplantısında, tüm dünyanın belirsizliğin ve stresin çok yüksek olduğu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

ABD ve Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemdeki hakimiyet arzularının siyasi çatışmaların temelini oluşturduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Yine bu iki ülke arasında başlayan ticaret savaşları geçen yıl piyasaları ve ekonomik kararları etkilemiştir. IMF, 2020 yılı için küresel büyüme tahminlerini artırdı. Ancak bu biraz zor gözüküyor. Çünkü yüzde 3,4 büyüme iyimser bir rakam. Dünya Bankası ise bunun yüzde 2,5 şeklinde olacağını belirtti. 2020 yılının küresel ekonomi için toparlanma yılı olacağını ve 2021'den itibaren daha büyük büyümelere ulaşılacağını öngörüyoruz. Ülkemize baktığımızda ise 2018 yılını yüzde 2,6 büyümeyle kapattık. 2019 yılını ise 0,5 civarında büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz."

Türkiye'de kişi başına düşen gayrisafi milli hasılayı da değerlendiren Öztürk, "2002 yılında 3 bin 581 dolar olan (kişi başına düşen) gayrisafi milli hasıla, 2013 yılında 12 bin 480 dolara ulaştı. Devam eden yıllarda ise bir düşüş söz konusu. 2018 yılında 9 bin 693 dolar olarak gerçekleşmişti. 2019 rakamları ise henüz açıklanmadı ama bunun da 9 bin doların biraz üstünde olmasını bekliyoruz." dedi.

– "İşsizliğin birkaç yıl içerisinde yüzde 10 civarına gerileyeceğini bekliyoruz"

Öztürk, istihdam verilerinin geçen yıl içerisinde durgunlukla beraber olumsuz bir durum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 4,4 milyon kişi olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah işsizliğin birkaç yıl içerisinde yüzde 10 civarına gerileyeceğini bekliyoruz. Enflasyona baktığımızda geçen yılı 11,84 ile kapattık. Bunu yıl içerisindeki verilerle değerlendirdiğimizde çok da kötü bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Bu yılın sonunda ise enflasyonun yüzde 10'un altına ineceğine inanıyoruz. Öte yandan Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir."

Öte yandan Konya'nın ekonomik verilerinin Türkiye ortalamasından daha iyi bir noktada yer aldığını aktaran Öztürk, kentin Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.