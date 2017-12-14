Tokat’ta atlı safari
Tokat’ta turizmin çeşitlendirilmesi adına doğa spor kulüplerinin tarafından atlı safari turları başlatıldı. Doğa Binicilik Kulübü, GOP Atlı Okçuluk Kulübü ve TODEX işbirliği içerisinde düzenlenen etkinliğe katılan genç yaşlı, kadın erkek at tutkunları doğa ile iç içe ata binerek günün stresini attı. Lise öğrencisi Zeynep Coşkun, doğa ile iç içe olmaktan dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, “Atlarla uyum içerisinde arkadaşlarımızla birlikte güzel zaman geçirme ve bilgisayardan daha çok benimde tercih edebileceğim bir şey” dedi.
Doğa Binicilik ve Okçuluk Tesisleri İşletme Müdürü Mustafa Sarı ise tesislerde her gün at binen birisi olarak doğada at binmenin farklı bir his olduğunu belirterek, “Doğanın içine girip de onlarla birlikte doğal güzellikleri paylaşmak bizim için daha güzel oldu. Önemli olan bugün ki etkinliğimizin amacı Tokat’ın tanıtımı gelen turist ve turizmci kardeşlerimize bu olayın ne olduğunu anlatmak. İnşallah Tokat turizmine Tokat için bir şeyler yapmış katkıda bulunmuş oluruz temennimiz bu. Atlı sporu, safariyi herkese tavsiye ediyoruz. Çünkü doğada canlılarla birlikte iç içe olmak çok farklı bir şey” diye konuştu.
Atlı Okçuluk Kulübü Üyesi Salim Söyler, Tokatlıları ata binmeye, at üzerinde okçuluk yapmaya davet ederek,”Bugün atlı safari için bir rota belirlemeye çıktık. Atla doğa ile buluştuk. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Binicilik Antrenörü Özlem Sarı ise keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek özellikle çocuklar başta olmak üzere herkese atlı safariyi tavsiye ettiklerini söyledi.
Doğa tutkunların hedefinde ise araçlı safari, kanal Tokat’ta kano ve su sporları yapmak yer alıyor.
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