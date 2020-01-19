Tokat'ta evlerinde ölü bulunan anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
SİVAS (AA) – Tokat'ta evlerinde ölü bulunan anne ile oğlunun cenazeleri, memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.
Tuğba Uzun (37) ile 10 yaşındaki oğlu Kemal Kayra Uzun'un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Sivas Sarızade Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan namazın ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Uzun ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Eşi ve çocuğunu kaybeden Mustafa Uzun ile bazı yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, dün akşam evine geldiğinde uzun süre zili çalmasına karşın, eşinin kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek çilingir yardımıyla eve girmiş, eşini mutfakta doğal gaz borusuna asılı vaziyette, oğlunu ise yatak odasında hareketsiz şekilde bulmuştu.
Yapılan incelemede anne Tuğba Uzun'un, oğlunu öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.
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Tokat'ta evlerinde ölü bulunan anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
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