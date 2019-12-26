Tomarza'da aile içi ve kadına şiddetle ilgili toplantı yapıldı
KAYSERİ (AA) – Tomarza ilçesinde "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıya, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Kadir Coşan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Caner Teke, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin ve koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, polis ve jandarmanın 2019 yılı verileri değerlendirildi.
İlçedeki olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarca kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda gerekli hukuki, idari ve mali tedbir alınması kararlaştırıldı.
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