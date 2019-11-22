Toyota, hidrojenle elektrik üretecek jeneratör geliştirdi

İSTANBUL (AA) – Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, testleri yakın zamanda gerçekleştirilen hidrojen yakıt hücreli jeneratör ile ofis, fabrika ve diğer ticari alanlarda ulaşılabilir bir fiyata çevreci enerji sunulması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda marka, hidrojen yakıt hücresi sistemi ile maliyeti düşük, performansı yüksek kompakt jeneratörler üretmeyi planlıyor.

Toyota tarafından testleri gerçekleştirilmeye devam eden jeneratör günde 24 saat boyunca çalışacak ve 100 kilovat güç üretecek. Enerji verimliliği, sunduğu güç, dayanıklılık ve jeneratörün kullanım kolaylığı bu testlerde birlikte görülecek.

Testlerin sonuçlarına göre Toyota, yakıt hücreli jeneratörleri birçok fabrikada kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda jeneratörler yakıt hücresi sistemlerinin üretimi sırasında ortaya çıkan hidrojenle doldurulacak. Böylece Toyota, hidrojen kullanımını daha verimli hale getirecek.

Toyota, 2015'te açıkladığı 2050 Çevre Hedefi Doğrultusunda Sıfır Emisyonlu Fabrikalar kurup, üretim yapmayı amaçladığını da duyurmuştu. Bu hedef kapsamında Toyota üretim sırasında çıkan karbondioksit miktarını da sürekli olarak azaltıyor.