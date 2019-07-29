Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime planlı bakım arası
İSTANBUL (AA) – Türkiye otomotiv endüstrisinin öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle bugün ila 14 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdi.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, ürettiği Corolla ve C-HR modelleriyle Türkiye'nin hibrit üssü konumunda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 14 Ağustos'a kadar tatile girdi.
Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.
Toyota Otomotiv Sanayi, 2019 yılının ilk 6 ayında 130 bin 541 adet araç üretirken, 116 bin 264 adet ihracat gerçekleştirdi.
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