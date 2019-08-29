Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışmalarını sürdürüyor
İSTANBUL (AA) – Toyota ile Pony.ai, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla, otonom bir sürüş pilotu üzerinde iş birliğine gidiyor.
Toyota'dan yapılan açıklamada, herkese hareket özgürlüğü sağlama vizyonuyla çalışmalarına devam eden şirket, otonom sürüş hedefleri doğrultusunda, toplumun gelişimine katkıda bulunmaya devam ederken, Çin'in önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmalarını hızlandırıyor.
Açıklamaya göre, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla otonom bir sürüş pilotu üzerinde iş birliği yapan Toyota ve Pony.ai, güvenli mobilite hizmetleri çeşitlendirmek için ortak hareket edecek.
Pony.ai, otonom sürüş için en güvenli çözümü oluşturarak, taşımacılığın geleceğinde bir devrim yaratan misyonuyla Çin'in önde gelen otonom sürüş teknolojisi şirketlerinden biri olma özelliği taşıyor. Şirket, 2018 sonlarından itibaren Çin'de PonyPilot'u test ederek "robotaksi" adını veriği bir otonom sürüşlü taksi operasyonu başlattı ve Çinlilere otonom geziler sunan ilk firma oldu.
Daha iyi bir ulaşım sistemi oluşturmanın ve birçok insanın hayatına değer katmanın anahtarı olan otonom sürüş teknolojisi için yapılan iş birliği sayesinde, Toyota ve Pony.ai herkes için daha güvenli, daha verimli ve daha eğlenceli bir mobilite geleceğinin gelişmesini hızlandırıyor.
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Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışmalarını sürdürüyor
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