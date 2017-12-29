Trafik ışıklarında mendil satan çocuktan duygulandıran hareket
İstanbul’da trafik ışıklarında mendil satarak geçimini sağlayan bir çocuk, arabaların durmasını beklerken yorulup bir kenara oturdu.
O sırada yanına yavru bir köpek geldi. Köpeğin üşümüş olduğunu fark eden çocuk köpeğe sarılarak ısıtmaya çalıştı. Köpeği ısıtmak için uğraşan çocuk, bir yandan mendil satmak için araçların durup durmadığını kontrol etti.
Çevrede bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, mendil satan bir çocuğun köpeğe sarılarak okşadığı ve sürekli etrafa baktığı görülüyor.
BENZER HABERLER
-
Trafik ışıklarında mendil satan çocuktan duygulandıran hareket
-
Artvinli omurilik hastası Bilge Kara, tedavi için İstanbul’a geldi
-
76’lık Youtuber Saniye anne
-
ABD Büyükelçiliği: Vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatıldı
-
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
-
İstanbulda 25 adrese DEAŞ baskını: 46 kişi yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.