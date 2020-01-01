Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı
ANKARA (AA) – Ankara'da kol kola yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadının cenazeleri toprağa verildi.
İlknur Çakmak (50) ile Safa Yıldırım (57) için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadınların aynı avludaki tabutlarına sarılan yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Çakmak ve Yıldırım'ın cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bir sitede özel güvenlik görevlisi Çakmak ile temizlik görevlisi Yıldırım'ın yakın arkadaş oldukları öğrenildi.
Çakmak'ın amcası Nazmi Çakmak, yeğeninin bir yıl önce boşandığını ve Hacettepe Üniversitesinde okuyan bir kızının olduğunu söyledi.
Çankaya ilçesindeki Yaşamkent kavşağında dün sabah saatlerinde kol kola yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Çakmak ve Safa Yıldırım'a Ümitköy istikametine giden Cumhur H. yönetimindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarpmıştı. Refüje savrulan iki kadın kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Sürücü, ifade işlemleri için Yaşamkent Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.
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Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı
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