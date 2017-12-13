Traktör ile hafif ticari aracın kazası kamerada

Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Kaza, Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet D. (74) idaresindeki 42 NN 551 plakalı traktör aynı istikamete seyir halindeki Mehmet B. (19) idaresindeki 42 EHM 04 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ve Ümmügülsüm D. (73) ve Şerife B. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın oluş anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde traktörün dönüş yapmak istediği sırada hafif ticari araç çarparak yan yatarken traktörde bulunan Ümmügülsüm D. çarpmanın etkisi ile yere düştüğü görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.