Treinen’den pancar kooperatifine ziyaret
YOZGAT (AA) – Food and Agriculture Organization (FAO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Avrupa ve Merkez Bölge Müdürlüğünden Bilgi ve Bilgi Yönetimi Görevlisi Sophie Treinen, Yozgat Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arslan, Treinen'in tarımda dijitalleşme üzerinde araştırma ve inceleme yaptığını belirtti.
Arslan, "Konuyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı Uzmanlarından Ali Berk ile birlikte önce Kadışehri Kabalı meyve bahçesini, ardından Aşağı Cumafakılı köyünde kurulan kültür mantarı tesislerini, sonrasında bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde bu bölgede üretim yapan çiftçilerin teknoloji kullanımları ve çalışmaları hakkında bilgi almak için kooperatifimize ziyarette bulundular. Bizler de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.
-
Sorgun Ziraat Odası selektör kurdu
-
TSYD Ankara Kupası'na doğru
-
GRAFİKLİ – İnterpol Genel Sekreterliği terörle mücadeleye zarar veriyor
-
Akbank’tan “3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi”
-
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
-
Alanyasporlu Lokman Gör, 4 ay sahalardan uzak kalacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]