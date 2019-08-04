Tritikale hasadı başladı

SİVAS (AA) – HALİFE YALÇINKAYA/ÇETİN KARAÇOBAN – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ulaş Tarım İşletmesinde 13 bin 803 dekarda ekimi yapılan tritikale hasadı çok sayıda biçerdöverle başladı.

Buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişemediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvanların beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale, Ulaş Tarım İşletmesinde 13 bin 803 dekar alanda ekildi.

Kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak "devasa" tarlalarda ekimi yapılan tritikalenin hasadı, kesilen kurbanın ardından dualarla başladı.

Aynı anda 5 biçerdöverle yapılan hasadın yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Metin Yurtdakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin 80 yıldır, tohumluk ve damızlıkta Sivas'ta önder bir kuruluş olduğunu vurguladı.

– 2 bin dönümlük tarlalar var

Tritikalede de önemli bir merkez olduklarını söyleyen Yurtdakal, "13 bin 803 dekar arazide tritikale hasadı yapıyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 ton ile 5 bin ton arasında rekolte beklentimiz var." dedi.

Yurtdakal, işletme olarak tritikale tohumculuğu yaptıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tritikale annesi buğday babası çavdar olan bir yem bitkisi. Kurumumuzun sadece tritikale ekişi olan işletmesinde bulunuyoruz. Sivas'ta üretiliyor. Yaklaşık her yıl 4 bin, 4 bin 500 ton tritikale tohumu Doğu Anadolu'dan, Ege'ye, Marmara'dan İç Anadolu'ya kadar ülkemizin dört bir yanındaki çiftçilerimizin hizmetine sunuluyor."

Hasadın yaklaşık 15 gün sürmesini beklediklerini belirten Yurtdakal, "Şu anda 5 biçerdöver çalışıyor. Parsel boyutlarımız, parsellere göre değişiyor. 200 dekardan başlıyor, 2 bin dekara kadar parsel boyutlarımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yurtdakal, sertifikalı olarak bu yıl 3 bin 550 dekarda korunga tohumu hasadını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.