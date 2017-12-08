Trump tabelaları kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardından Şişli-Mecidiyeköy metrosunda AVM’yi yönlendirmek için yazılan “Trump” yazıları ve afişleri kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Şişli Mecidiyeköy’de yer alan Trump Alışveriş Merkezini (AVM) yönlendirmek için metroya koyulan “Trump” yazıları ve afişleri kaldırıldı.