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Trumpın Kudüs tehdidine jet cevap

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy veren ülkeleri tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir…
Güncel - 21 Aralık 2017 09:29 A A

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy veren ülkeleri tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir. Türk milleti ve Türkiye, tehdit veya baskılarla karar değiştirmez” dedi. Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulunda ABD’nin Kudüs kararının aleyhinde oy kullanacak ülkelere tehditlerde bulunan ifadeleri hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu.



Güncel - 09:29 A A
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