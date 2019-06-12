TSE'den Hasan Polatkan Ortaokulu'na kalite belgesi
ANKARA (AA) – Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Türkiye'yi 2023'e, 2050'ye ve daha sonraki ideal geleceklere hazırlayacak olan nesilleri hangi müfredatla, hangi teçhizatla yetiştireceğimizi sorgulamak ve buna uygun olarak kendimizi geliştirmek durumundayız." dedi.
Hasan Polatkan Ortaokulu'na, TSE'nin "TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" verilmesi dolayısıyla Başkan Şahin ve Okul Müdürü Cenk Çakır'ın katılımıyla tören düzenlendi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, okulun adını aldığı Hasan Polatkan'ın Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir isim olduğunu söyledi.
Kalitenin liderlik gerektiren bir konu olduğunu belirten Şahin, "Kalite, yapanın inanmasını gerektiren bir şeydir. Bu, yapanın kendisini geliştirerek ve iyileştirerek dinamik bir süreç olarak devam etmeli. Verdiğimiz belgenin üzerine her an bir şey katarak, sürekli bir gelişim ve dönüşüm içinde yeniliğin arkasından koşulması gerekiyor." diye konuştu.
Şahin, eğitimde geleneksel kültürün üzerine inşa edilen müfredatın ve eğitim yöntemlerinin belli bir süre sonra eskimesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, eğitimde ana ilkelere sadık kalınsa bile mutlaka değişmesinin icap ettiğini dile getirdi.
Çağın eğitim setinin değiştiğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:
"Türkiye'yi 2023'e, 2050'ye ve daha sonraki ideal geleceklere hazırlayacak olan nesilleri hangi müfredatla, hangi teçhizatla yetiştireceğimizi sorgulamak ve buna uygun olarak kendimizi geliştirmek durumundayız. Biz eğer kendimizi geliştiremezsek bize emanet edilenleri geliştirme gibi bir şansımız olmaz. Önce biz yönettiğimiz kurumları ve kendimizi geliştireceğiz ki bizim gelişmiş halimiz, bize emanet edilenleri geliştirmeye müsaade etsin. Biz birçok okula kalite yönetim belgesi verdik. Bunlardan 2'si devlet okulu. Hasan Polatkan Ortaokulu ikincisi oldu."
– 2 yıllık kalite yolculuğu
Hasan Polatkan Ortaokulu Müdürü Cenk Çakır da 2017'de kalite yolculuğuna çıktıklarını anımsatarak, Türkiye'de her okulun bu standartları sağlaması gerektiğine inandıklarını bildirdi.
Kalite yolculuğunda birçok anketler düzenlediklerini ve kendilerine hedefler koyduklarını anlatan Çakır, "2 yılın sonunda kalite yolculuğumuzu bitirdik." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin, Çakır'a "TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni takdim etti.
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