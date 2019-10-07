“TSK'nin enerji kaynağı”na yerli teknoloji desteği
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji'nin mühendisleri, pil bloklarının birleştirilmesi için kullanılan ve yurt dışından 60 bin dolara ithal edilen punta makinesini yerli imkanlarla yaklaşık 35 bin dolara üretti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katıyor.
Kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını da karşılayan ASPİLSAN, 60 bin dolara ithal edilecek punta makinesini yerli imkanlarla 8 ayda yaklaşık 35 bin dolara üretmeyi başardı.
"PU-MA 1881" adı verilen makine sayesinde, önceden elle yapılan kaynak işlemindeki işçilik süresi yüzde 70 kısaldı ve standart kalitede ürün elde edilmeye başlandı.
Makine, batarya üzerinde bulunan pil bloklarını punta kaynak yöntemiyle birleştirerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.
ASPİLSAN Enerji Üretim Müdürü Murat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PU-MA'nın standart üretim sayesinde işçilikte ortaya çıkan hataları ortadan kaldırdığını söyledi.
PU-MA'nın piyasada olmayan, tamamen ASPİLSAN'a ait bir tasarım olduğunu vurgulayan Aydın, geliştirilen makineyle işçilik süresinin de yaklaşık yüzde 70 kısaldığını aktardı.
– "ASPİLSAN'ın ilk yerli ve milli makinesini yaptık"
Makinenin tasarımını gerçekleştiren Ar-Ge mühendisi Ahmethan Aycan ise firmanın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Bataryaları birleştirme işleminin uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu anlatan Aycan, şunları kaydetti:
"PU-MA, şirketin puntalama (birleştirme) ihtiyacı üzerine doğdu. Bu makineyi yurt dışından da alabilirdik. Burada yöneticilerimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde punta makinesini bünyemizde geliştirmeye karar verdik. Tabii detaylı bir operasyondu. Bunun mekanik tasarımı var, elektriksel tasarımı var ve yazılımsal tasarımı var. Bizim için güzel geçen süreç sonrası ASPİLSAN'ın ilk yerli ve milli makinesini yaptık. Punta makinesinin en önemli özelliği kalitedeki artış. Eskiden elle yaptığımız işleri artık otomasyon sistemiyle yapıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi de artmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de böyle bir yararı olacak."
– 30 dakikada yapılan işlemin süresi 5 dakikaya düştü
Fazla ısının pillerin kimyasının bozduğunu aktaran Aycan, bu nedenle punta kaynağının en kısa süreli enerjiyle yapılmasının batarya işleminde önemli olduğunu söyledi.
İlerleyen zamanlarda ihracat yapabileceklerini belirten Aycan, "Makineyi yurt dışından satın alacak olsak 60 bin dolar ücret ödememiz gerecekti. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimizde 35 bin dolar gibi bir maliyet çıktı." dedi.
Aycan, büyük pil bloklarında elle 30 dakikada yapılan işlemin PU-MA ile 5 dakikada yapılabildiğini söyledi.
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