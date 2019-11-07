TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret

ANKARA (AA) – Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, başkentin Süper Lig'deki temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya geldi.

Antrenman öncesinde Hamzaoğlu'na kırmızı-siyah çiçek takdim eden Hüseyin Doğru, deneyimli teknik adama başarı dileklerini de iletti.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve TSYD'nin Ankara sporu için önemine dikkati çeken Doğru, dernek olarak başkent temsilcilerinin yanında olduklarını vurguladı.

TSYD yönetimine ziyaret için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu da futbol kulüplerinin başarısında basının katkısına vurgu yaptı.

– MKE Ankaragücü'ne ziyaret

TSYD heyeti, Gençlerbirliği'nin ardından başkentin diğer Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü Kulübüne geçti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına yeni seçilen Fatih Mert, TSYD yönetimini, Beştepe'deki tesislerde ağırladı.

TSYD yönetimi ziyarette Fatih Mert'e yeni görevinde başarılar diledi.

MKE Ankaragücü'nde bir dönem basın sözcülüğü de yapan Mert, TSYD'ye verdiği destek ve başarı dilekleri için teşekkür etti.

TSYD yönetimi ve Fatih Mert, görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi.