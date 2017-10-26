TUBİTAK 49. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” bilgilendirme toplantısı Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” bilgilendirme toplantısı Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı.

Programa Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, TUBİTAK Bölge Koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Eker ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantının Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, şimdiye kadar bu projelerde görev alan yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek önümüzdeki dönemde çok daha fazla proje üretileceğine inandığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy yeni projeler üretmenin ve bu tür bilimsel çalışmaların ülkemize olan borcumuz olduğunu da vurguladı.Daha Sonra TUBİTAK Bölge Koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Eker yapılacak çalışmalar, iş ve işlemlerle ilgili sunum yaptılar. TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” düzenleniyor. 2018 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 18 Aralık 2017 – 12 Ocak 2018 tarihleri arsında yapılacak. Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç gibi ölçütlere göre değerlendiriliyor.