TÜDEMSAŞ ihraç amaçlı konteyner taşıma vagonu üretecek
SİVAS (AA) – Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ (TÜDEMSAŞ) ihraç edilmek üzere konteyner taşıma vagonu üretimi yapacak.
TÜDEMSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, TÜDEMSAŞ ve Gökyapı iş birliğiyle üretilecek 80 feetlik mafsallı konteyner taşıma vagonu için protokol imzalandı. Üretilecek vagonlar dünyanın birçok bölgesinde vagon kiralama hizmeti veren, uluslararası bir şirket konumundaki GATX firmasına ihraç edilecek.
Yurt dışına ihraç edilecek Sggrs tipi konteyner taşıma vagonun ortak üretimi için düzenlenen imza törenine konuk olarak katılan GATX firmasının temsilcileri, imzalanan protokol öncesi fabrika sahasını gezerek, test aşamasındaki vagon üzerinde incelemelerde bulundu.
TÜDEMSAŞ ve Gökyapı iş birliğiyle üretilecek olan vagonun özellikleri hakkında bilgi veren TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu ortak imalatını yapacakları 80 feetlik mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyunun 26,39 metre, darasının 24.700 kilo olduğunu bildirdi.
Bu vagonun darasının benzerlerine göre daha hafif olduğunu vurgulayan Başoğlu, şöyle konuştu:
"Vagonumuz bir seferde, 4 adet 20 feetlik veya 2 adet 40 feetlik konteyner taşıyabiliyor. Tam doluyken maksimum hızı saatte 100 kilometre, boşken maksimum hızı ise saatte 120 kilometredir. Üretim yapmanın, katma değer oluşturmanın, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat yapmanın ülke için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmzalayacağımız bu protokolle ‘Sivas Kongresi’nin 100. yılında 100 ayrı etkinlik’ projesine 101. etkinlik olarak katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünde ve şirketimizin 80. yılında ihracata konu bu vagon imalatı projesi imza törenini gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemize, milletimize, TÜDEMSAŞ’a, Gökyapı ve GATX firmalarına hayırlı olmasını diliyorum."
Gökyapı firması sahibi Nurettin Yıldırım ise bugün ön denetim gibi bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bazı eksikliklerimiz var ama bunları, eminim ki düzelteceğiz ve müşterimizi memnun edeceğiz. Devamı da gelecektir. TÜDEMSAŞ yönetiminin de destekleri burada çok önemli." ifadelerini kullandı.
Bu yıl, TÜDEMSAŞ ve Gökyapı Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Almanya’ya 18 adet Megaswing vagon üretilmesi ve Avusturya’ya da 120 adet boji ihracatı yapılması üzere protokol imzalanmıştı.
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