Tuğsal Baloğlu'ndan Başkan Akkaya’ya ziyaret
KONYA (AA) – Akşehirli eski Gençlik ve Spor Bakanı Zekai Baloğlu’nun oğlu Tuğsal Baloğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti.
Babası adına düzenlenecek olan Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması için Başkan Akkaya’ya teşekkür eden Tuğsal Baloğlu, "Babamın vasiyeti vardı. Akşehir’de babamın adına bulunan Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nun adına uygun bir şekilde sportif faaliyetlerde bulunması için babam böyle bir vasiyette bulunmuştu. Sportif bir tesiste sporun devam etmesi için babam bu vasiyeti yaparak ilk taşı koymuş oldu." diye konuştu.
Baloğlu, şunları kaydetti:
"Zamanımız teknoloji çağı. Gençlerimiz cep telefonları, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerle uğraşıyor ve kendilerini, kafalarını geliştiriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘sağlam kafa, sağlam vücutta’ bulunur. Babam biraz da teknolojiyle uğraşan gençlerimizin vücutlarının da sağlam olması için bu tür bir istekte bulundu. Bu yarışmayla ilk adımı atmış oluyoruz. İnşallah bu adımlar daha da çoğalarak büyür. Ben bu yarışma için başta siz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya ise, Zekai Baloğlu’nun Akşehir’in yetiştirdiği önemli ve değerli bir insan olduğuna değinerek, onun bu vasiyetini yerine getirmenin ve onun anısına böyle bir atletizm yarışması düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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