Tüm şehirlerde uyuşturucuyla mücadele konferansları

Türkiye’yi şehir şehir gezerek uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirici konferanslar düzenleyen Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Kestel Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gönüllülerle bir araya geldi.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının davetlisi olarak katıldığı konferansta konuşan Ay, uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde her geçen gün arttığını ve önüne geçilemezse vahim sonuçlar doğuracağını söyledi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Ay, “80 milyon nüfuslu ülkemizde hayatında bir kez uyuşturucu madde kullananların sayısı 1,3 milyona ulaştı. Bu neredeyse toplam nüfusun yüzde 2’sine dek geliyor. Sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucuya bulaşmış insan olduğunu öngörüyoruz. Bu çok vahim ve önlem alınması gereken bir tablo. Burada da ailelere büyük görev düşüyor. Aileler çocuklarına ilgi göstermeli ve sıkı takip etmeli. İyi birer fert olarak yetiştirmelidir” şeklinde konuştu.

“Arkadaş ortamı ve özentiyle başlıyor”

Şehir şehir gezerek uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Ay, “Sadece kanunlar yetmez topyekûn bir mücadele ile omuz omuza verip sosyal hayatı şekillendiren temiz sokaklar, temiz okullar, temiz medya, temiz sinema gibi her alanda müspet adımlar atılmalı. Özellikle genç yaşlarda arkadaş ortamı ve özenti ile başlanan uyuşturucu madde bağımlılığı ülke, toplum ve bireyler olarak geleceğimizi tehdit ediyor. Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Gençleri uyuşturucuya iten etkenler ortadan kaldırılmalı ve o maddelere hiç bulaşmamaları sağlanmalıdır. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak şehir şehir, ilçe ilçe gezerek bu konuda konferanslar vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.