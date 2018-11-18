Tunahan Spor Tesisleri açıldı
ANKARA (AA) – Etimesgut Belediyesinin yaklaşık 35 bin metrekare alana inşa ettiği Tunahan Spor Tesisleri hizmete girdi.
Açılış törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Demirel, yaptığı konuşmada, Türk sporuna önemli bir tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Tesisin maliyetinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğunu belirten Demirel, "Tunahan Mahallesi şehrimizin çok güzel bir köşesi. Tunahan Mahallemizde son 10 yılda yaklaşık 400 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yaptık. Bunlardan biri bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisler. Tesisimizde 4 bin 50 metrekare açık futbol sahası ve 200 kişilik tribün, tenis kortu, açık basketbol sahası, bin 250 metrekare kapalı basketbol sahası ve 330 kişilik tribün, çocuk oyun alanı, koşu yolu, fitness alanı ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.
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